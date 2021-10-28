Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне.

Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих регулятора, передает ТАСС.

Ставка по депозитам также осталась на прежнем уровне - минус 0,5%, ставка по краткосрочным кредитам ЕЦБ - на уровне 0,25%.

Совет управляющих ожидает, что «ключевые процентные ставки останутся на нынешнем или более низком уровне до тех пор, пока инфляция не достигнет 2% до конца прогнозного горизонта», говорится в сообщении ЕЦБ. В нем отмечается, что стабилизация инфляции на целевом уровне может быть достигнута в среднесрочной перспективе.

ЕЦБ продолжит программу выкупа активов (APP) на сумму 20 млрд евро ежемесячно. Программа завершится незадолго до начала цикла повышения процентных ставок европейским регулятором. При этом реинвестирование выплат по ценным бумагам, приобретенным в рамках этой программы, также будет происходить еще долго после начала фазы повышения ключевых процентных ставок, добавили в ЕЦБ.

Регулятор продолжит и программу выкупа бондов (PEPP) в связи с пандемией на общую сумму 1,85 трлн евро как минимум до конца марта 2022 г. или пока не решит, что фаза кризиса, связанная с коронавирусом, закончилась.

При этом закупки в рамках PEPP будут производиться более низкими темпами, чем во втором и третьем кварталах этого года. «Совет управляющих будет осуществлять закупки гибко в соответствии с рыночными условиями и с целью предотвращения ужесточения финансирования, несовместимого противодействию понижающему влиянию пандемии на прогнозируемую траекторию инфляции», - добавили в ЕЦБ. Реинвестирование основных выплат по ценным бумагам, приобретенным в рамках PEPP, планируется продолжить, по крайней мере, до конца 2023 г.

Третья серия программы предоставления долгосрочной ликвидности европейским банкам TLTRO III также продолжит поддерживать банковское кредитование фирм и домашних хозяйств, добавил ЕЦБ.

«Совет управляющих готов при необходимости скорректировать все свои инструменты, чтобы обеспечить устойчивое движение инфляции к своей цели», - подчеркнули в регуляторе.

Следующее заседание ЕЦБ состоится 2 декабря.