ВОЗ возобновила процедуру одобрения вакцины "Спутник V"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) возобновила процедуру одобрения для экстренного применения разработанной в России вакцины от коронавируса "Спутник V".

Это следует из обновления в реестре вакцин, который ведет ВОЗ, передает DW.

"Как и в случае с другими вакцинами-кандидатами, ВОЗ продолжает оценивать "Спутник V" с разных производственных площадок и опубликует решение о ее статусе EUL (Список экстренного использования), когда будут доступны все данные и процедура будет завершена", - говорится в ответе организации на вопрос агентства Reuters в четверг, 21 октября.

ВОЗ прервала проверку в июле, когда ее эксперты выявили нарушения на одном из российских предприятий, где производится вакцина. С тех пор производитель уведомил организацию, что смог устранить проблемы, выявленные экспертами.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который занимается продвижением Sputnik V за рубежом сообщил, что группа инспекторов ВОЗ должна посетить Россию в ближайшее время для проведения "всех необходимых проверок и получения всех документов" по вакцине. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил в интервью CNN, что ожидает одобрения Sputnik V со стороны ВОЗ в ближайшие месяцы.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) примет решение об одобрении "Спутник V", не ранее чем в начале будущего года. Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, агентству Reuters, завершить проверку до конца нынешнего года невозможно, так как до сих пор не хватает всех необходимых данных. Если они будут поданы к концу ноября, EMA сможет завершить аудит в первом квартале 2022 года. Соответственно, решение может быть принято уже в мае или июне.