Последнее обновление: 21.10.2021 11:57

Глава Еврокомиссии заявила об уязвимости ЕС из-за импорта газа

"Газпром" не отреагировал на увеличившийся спрос на газ со стороны Евросоюза, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Хотя компания "Газпром" выполнила свои долгосрочные обязательства, она не отреагировала на возросший спрос, как это было в предыдущие годы", - уточнила фон дер Ляйен, выступая перед Европарламентом в среду, 20 октября.

По словам главы Еврокомиссии, весь мир оказался затронут ростом цен на энергоносители, но в европейской ситуации есть "кое-что специфическое". Урсула фон дер Ляйен не стала высказываться по поводу возможных причин для такого поведения "Газпрома". В свою очередь, критики обвиняют Россию в "шантаже" с целью спровоцировать рост цен на энергоносители в Европе и вынудить европейских чиновников дать разрешение на запуск "Северного потока - 2".

Резко возросшие цены на энергоносители станут одной из главных тем саммита ЕС 21 октября. Нынешняя ситуация продемонстрировала, что Европа сейчас слишком зависима от газа и газового импорта, заявила Урсула фон дер Ляйен. "Мы импортируем 90 процентов газа, который используем. И это делаем нас уязвимыми", - подчеркнула она. По мнению председателя Еврокомиссии, положение можно улучшить с помощью диверсификации поставщиков и ускорения перехода на "зеленую" энергетику.



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