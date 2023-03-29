Совет ЕС по энергетике согласовал позицию по газовому пакету

Совет ЕС по энергетике, заседавший вчера в Брюсселе, определил позицию государств-членов Евросоюза по "газовому пакету" - будущему рынку газа и водорода, сообщается в материалах по итогу заседания.

"Сегодня совет согласовал свою позицию ("общие подходы") для переговоров по двум предложениям, устанавливающим общие правила внутреннего рынка для возобновляемых и природных газов и водорода. Целью законодательства является разработка перехода газового сектора на возобновляемые и низкоуглеродные газы, в частности биометан и водород, с учетом достижения цели ЕС по климатической нейтральности к 2050 году", - говорится в коммюнике Совета ЕС, передает Интерфакс.

"Я рада, что мы нашли сбалансированное соглашение по газовому пакету. Европа находится на пути перехода от природного газа к возобновляемым и низкоуглеродным газам, и мы должны создать для этого правильные рыночные условия таким образом, чтобы содействовать конкурентоспособности, защищать потребителей и продвигать нашу цель климатической нейтральности к 2050 году", - заявила министр энергетики председательствующей в Совете ЕС Швеции Эбба Буш.

Пакет по декарбонизации рынков водорода и газа состоит из предложений регламента и директивы, устанавливающих общие правила внутреннего рынка для возобновляемых и природных газов и водорода.

Как объясняют в Совете ЕС, "предложения направлены на создание нормативно-правовой базы для специализированной водородной инфраструктуры и рынков, а также интегрированного сетевого планирования". Они также устанавливают правила защиты потребителей и укрепляют надежность поставок, отмечают в Брюсселе.