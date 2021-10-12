Украина и ЕС подписали ряд соглашений

Украина и Европейский Союз в рамках 23-го саммита Украина-ЕС подписали ряд соглашений, касающихся открытого авиа-пространства, а также сотрудничества в художественной, исследовательской и академической сферах.

В частности, премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-президент Европейской комиссии, Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и Чрезвычайный и Полномочный Посол Словении в Украине Томаж Менцин сегодня подписали соглашение между Украиной и ЕС и его государствами-членами об общем авиационном пространстве, передает УНН.

Согласно документу, стороны установят общее авиационное пространство между Украиной и ЕС на основе равных правил безопасности авиации, управления воздушным движением, социальных прав работников, электронных систем бронирования, защиты окружающей среды и обеспечения прав потребителей.

Также было заключено соглашение между Украиной и Европейским сообществом по атомной энергии об участии нашего государства в Рамочной программе по исследованиям и инновациям “Горизонт Европа” и программе по исследованиям и обучение Европейского сообщества по атомной энергии (2021-2025).

Соответствующий документ подписали министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет и вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель.

Программа “Горизонт Европа” на 2021-2027 годы является крупнейшей программой ЕС по финансированию науки и инноваций с общим бюджетом более 95,5 млрд евро. Программа по исследованиям и обучение Европейского сообщества по атомной энергии (2021-2025) является взаимодополняющей к программе “Горизонт Европа” и направлена на осуществление перспективных исследований и инновационных проектов в сфере ядерной энергетики, термоядерного синтеза и ядерного деления.

Кроме того, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина и вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель подписали соглашение между Украиной и Европейским Союзом об участии Украины в программе “Креативная Европа” (2021-2027).

Целью заключения соглашения является участие Украины в программе ЕС “Креативная Европа” на 2021-2027 годы, которая направлена на поддержку и усиление конкурентоспособности европейского культурного, креативного и аудиовизуального сектора.

Программа имеет бюджет 2,4 млрд евро и реализуется по трем направлениям: культура, медиа и межсекторальное взаимодействие.