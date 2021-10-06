Последнее обновление: 06.10.2021 15:42

ЕЭК урегулирует вопрос взимания НДС при взаимной электронной торговле

Совет Евразийской экономической комиссии поручил комиссии совместно с правительствами стран Евразийского экономического союза подготовить предложения, предусматривающие взимание косвенных налогов в рамках взаимной электронной торговли по принципу страны назначения.

«Сегодня неурегулированность налогообложения в рамках взаимной электронной торговли товарами, ввозимыми в адрес физических лиц, между странами Союза является одной из проблем, которая препятствует дальнейшему развитию отрасли», - отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Как сообщает ЕЭК, по этой причине складывается ситуация, когда при реализации товаров с интернет-площадки в одном из государств ЕАЭС потребителям в другой стране Союза возникают случаи двойного налогообложения. В результате потенциал электронной торговли полностью не раскрывается, а ее темпы роста внутри Союза по сравнению с электронной торговлей с третьими странами оказываются значительно ниже.

С целью разрешения возникшей проблемы как раз и принято поручение Совета ЕЭК. Обсудить подготовленные предложения на уровне вице-премьеров стран Союза предполагается в I квартале 2022 года.



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