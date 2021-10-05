Ветеринарные сертификаты в ЕАЭС станут электронными

Совет Евразийской экономической комиссии внес дополнения в Положение о едином порядке осуществления ветеринарного контроля (надзора) на таможенной границе Союза и на таможенной территории Союза.

Как сообщает ЕЭК, они предусматривают норму об использовании уполномоченными органами стран ЕАЭС ветеринарных сертификатов, оформленных в электронном виде.

В настоящее время при ввозе и перемещении товаров, подлежащих ветеринарному контролю, выдаются ветеринарные сертификаты, оформленные на бумажном бланке. Возможность использования электронных сопроводительных документов позволит повысить эффективность ветеринарного контроля за счет улучшения обмена информацией о выданных сертификатах, а также исключить возможность подделки сертификатов.

Принятое решение согласуется с цифровой повесткой Евразийской экономической комиссии, которая предусматривает переход на выдачу разрешительных документов в электронном виде для удобства и оперативности обработки информации.

Решение Совета вступит в силу через 180 дней с даты его опубликования на официальном сайте комиссии. Этот срок установлен в целях доработки информационных систем таможенных органов и уполномоченных органов в сфере ветеринарного надзора государств-членов Союза. Организация межведомственного взаимодействия необходима для совершения надзорными органами на государственных границах стран Союза таможенных процедур (операций) в отношении партий подконтрольных товаров.