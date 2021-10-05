Россия не выполнила рекомендации комиссии СЕ по ЛГБТ и жалобам на полицию

Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью (ЕКРН, орган Совета Европы) пришла к выводу, что Россия не выполнила две рекомендации комиссии, которым было придано приоритетное значение.

Об этом говорится в заявлении комиссии, передает РБК. Рекомендации касались создания независимого от полиции и прокуратуры органа для расследования всех жалоб на полицию, а также отмены законодательного запрета на предоставление информации о гомосексуализме несовершеннолетним.

В 2019 году ЕКРН составила отчет и рекомендации по ситуации с расизмом и нетерпимостью в России, являющейся членом Совета Европы с 1996 года. Из 23 сформулированных рекомендаций двум, согласно установленной комиссией для всех стран процедуре, было придано приоритетное внимание — отчет об их выполнении страна должна дать через два года.

В пресс-релизе об их выполнении комиссия приводит ответы российских властей, по мнению которых контроль над деятельностью полиции уже в достаточной степени осуществляется соответствующими органами, такими как генеральный прокурор и нижестоящие прокуроры, а также общественными объединениями и органами: Общественной палатой, общественными наблюдательными комиссиями. «Власти, следовательно, не считают необходимым выполнять рекомендацию ЕКРН», — говорится в заключении комиссии. ЕКРН настаивает на необходимости создания полностью независимого, профессионального и надежного механизма рассмотрения жалоб на действия полиции.

Отменить законодательный запрет на предоставление информации о гомосексуализме несовершеннолетним институты Совета Европы рекомендуют не первый год. Закон был принят в 2013 году, он установил административную ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Призывая отменить его, ЕКРН ссылалась на решение Европейского суда по правам человека от 2017 года по делу «Баев и другие против России», в котором суд заявил, что, принимая такие законы, власти усиливают стигму и предубеждения, поощряют гомофобию, которые несовместимы с идеями равенства, плюрализма и толерантности в демократическом обществе.

Российские власти в ответ на эту рекомендацию сообщили, что считают ее «абсолютно не соответствующей законодательной системе Российской Федерации». Они ссылались на Конституцию, в которой говорится о «поддержке, укреплении и защите семьи, сохранении традиционных семейных ценностей» как одной из задач правительства, понятие «традиционные семейные ценности» не включает пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних, приводит ответ российских властей ЕКРН. Комиссия продолжает настаивать, на том, что этот закон продолжает представлять проблему для общества.

Отчет о выполнении других рекомендаций, сформулированных в отчете 2019 года, будет представлен комиссией в 2024 году.