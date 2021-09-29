Цены производителей промпродукции в ЕАЭС в августе выросли на 1,4%

Цены производителей промышленной продукции в Евразийском экономическом союзе в августе текущего года выросли на 1,4% по сравнению с июлем и почти на 25% по сравнению с декабрем 2020 года. Об этом говорится в экспресс-обзоре департамента статистики Евразийской экономической комиссии.

Рост цен производителей промышленной продукции по сравнению с декабрем 2020 года произошел, главным образом, за счет значительного их увеличения в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров (на 47,9%). При этом цены производителей в обрабатывающей промышленности увеличились на 20,5%, по виду деятельности «электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование» – на 6,1%, по виду деятельности «водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов» – на 3,5%.

Рост цен произошел главным образом за счет их значительного увеличения в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров (почти на 48%).

Наибольший прирост цен в этой сфере наблюдался в Казахстане (в 1,5 раза) и России (почти на 48%). При этом в Кыргызстане цены снизились чуть более чем на 10%.

В августе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года наибольший прирост цен производителей в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров зафиксирован в Казахстане (в 1,5 раза) и России (на 47,7%), при снижении их в Кыргызстане (на 10,2%).

В обрабатывающей промышленности за этот период максимальное увеличение цен производителей отмечалось в России (на 21,4%) и Казахстане (на 17,7%), по виду деятельности «водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов» – в Беларуси (на 21,0%). Выше, чем по ЕАЭС, индекс цен производителей по виду деятельности «электроснабжение подача газа, пара и воздушное кондиционирование» наблюдался в Казахстане (109,6%).