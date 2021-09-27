Последнее обновление: 27.09.2021 18:00

Белнефтехим с 28 сентября повышает цены на АЗС на 1 копейку

Концерн Белнефтехим с 28 сентября 2021 года повышает цены на бензин и дизтопливо на АЗС на 1 копейку, говорится в сообщении на сайте ведомства.

С 28 сентября 2021 года розничные цены на моторное топливо на АЗС составят: АИ-92-К5-Евро – 1,99 руб., АИ-95-К5-Евро – 2,09 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,31 руб., ДТ – 2,09 руб.

«В связи с продолжающимся ростом нефтяных котировок повышаются пределы розничных цен на моторное топливо для реализации на АЗС», - говорится в комментарии концерна.

Это уже 29-е повышение цен на топливо в 2021 году.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Сентябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование