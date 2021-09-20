Белнефтехим с 21 сентября повышает цены на АЗС на 1 копейку

Концерн Белнефтехим с 21 сентября 2021 года повышает цены на бензин и дизтопливо на АЗС на 1 копейку, говорится в сообщении на сайте ведомства.

С 21 сентября 2021 года розничные цены на моторное топливо на АЗС составят: АИ-92-К5-Евро – 1,98 руб., АИ-95-К5-Евро – 2,08 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,30 руб., ДТ – 2,08 руб.

«Изменение цен на моторное топливо с 21 сентября 2021 года обусловлено продолжающимся ростом мировых котировок нефти, среднее значение которых с 1 по 17 сентября достигло 73 долларов США за 1 баррель и по сравнению с уровнем января 2021 года выросло на 33 процента. Цены с начала года увеличены на 14,7 процента», - говорится в комментарии концерна.

Это уже 28-е повышение цен на топливо в 2021 году.