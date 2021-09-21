ЦИК РФ обработал 100% протоколов на выборах в Госдуму

Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК) завершила обработку 100 процентов итоговых протоколов по выборам депутатов в Государственную думу России.

Согласно опубликованным материалам на сайте ЦИК, по партийным спискам побеждает партия "Единая Россия", которая получила 49,82 процента голосов избирателей, участвовавших в выборах. Кроме нее в новый состав Думы проходят четыре партии: КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (7,46%) и "Новые люди" (5,32%).

По данным ЦИК, "Единая Россия" сформирует в нижней палате российского парламента конституционное большинство. Единороссы получат примерно 112 депутатских мандатов по партийным спискам, еще 198 представителей партии проходят по одномандатным округам.

По одномандатным округам в Госдуме, кроме "Единой России", будут представлены еще шесть партий. Кандидаты КПРФ, по предварительной информации, побеждают в 9 одномандатных округах, в 8 округах лидируют представители "Справедливой России", в двух – ЛДПР. По одному округу выиграли кандидаты от "Родины", Партии роста и "Гражданской платформы". Еще в 5 округах лидируют самовыдвиженцы.

Окончательные итоги парламентских выборов в России будут подведены 24 сентября.

Европейский Союз резко раскритиковал ход выборов в России, подчеркнув, что они "прошли в атмосфере запугивания критических и независимых голосов" и "без заслуживающего доверия международного наблюдения", передает DW.

Однозначно негативно оценили эти выборы США и Великобритания. "Выборы в Госдуму 17-19 сентября проходили в условиях, не способствовавших свободной и честной процедуре голосования", - отмечается в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.

В британском МИДе парламентские выборы в РФ охарактеризовали как "серьезный шаг назад для демократических свобод в стране".

Кроме того, Вашингтон и Лондон заявили, что не признают проведение выборов в Госдуму РФ на суверенной территории Украины, и напомнили о непризнании аннексии Крыма Россией.