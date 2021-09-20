Министры обороны Великобритании и Франции отменили встречу после создания AUKUS

Встреча министра обороны Великобритании Бена Уоллеса с его французской коллегой Флоранс Парли отменена/

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники и газета The Guardian со ссылкой на бывшего советника по нацбезопасности Соединенного Королевства и экс-посла Великобритании во Франции Питера Рикетса.

По словам Рикетса, встречу было решено перенести на более поздний срок. Источники Reuters указывают, что встреча была отменена по инициативе Парижа на фоне создания партнерства Великобритании, США и Австралии AUKUS, а также решение Канберры строить собственный атомный флот в сотрудничестве с Лондоном.

Кроме того, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан встретился с французскими послами в Соединенных Штатах и Австралии, чтобы обсудить стратегические последствия возникшего кризиса, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на самого Ле Дриана. В инициировании этого кризиса Ле Дриан обвинил США, передает УНН.

“Они отказываются от определенных обязательств на глобальном уровне. И есть реальная связь между Афганистаном и тем, что происходит с австралийской соглашением”, — сказал Ле Дриан.

Австралия, Великобритания и США в ночь на 16 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности — AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских и британских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых поступят на вооружение в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Поэтому Канберра разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Францией, где это решение считают ударом в спину. В КНР предупредили, что создание AUKUS усилит гонку вооружений, и призвали участников альянса отказаться от ментальности эпохи холодной войны и узколобых геополитических концепций.

В свою очередь глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что “Франция является важным партнером и старым союзником” Вашингтона, и тот “очень дорожит” этими отношениями.