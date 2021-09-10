Уровень бедности в Афганистане в 2022 году может достигнуть 97% - ООН

Уровень бедности в Афганистане в середине следующего года может возрасти до 97% из-за сокращения ВВП в результате нарушения торговых связей и проблем финансовой системы. Об этом говорится в докладе Программы развития ООН.

Специалисты международной организации составили четыре сценария развития событий, при которых сокращение реального ВВП страны может составить от 3,6% до 13,2%. Если ВВП уменьшится на 13,2%, уровень бедности увеличится на 25 процентных пунктов (по сравнению с показателем 2020 года), до 97%. При наиболее оптимистичном сценарии рост бедности составит лишь 7 процентных пунктов - до 79%.

«Смена власти в стране после 15 августа привела к серьезной экономической нестабильности и атмосфере неопределенности. Нарушение связей на внутреннем и международном рынках негативно повлияло на производство, вызвало рост его стоимости», - говорится в докладе. Американские власти заблокировали активы центрального банка Афганистана, «включая большую часть резервов на сумму в 9 млрд долларов, которые находились в США», отмечается в документе, который цитирует ТАСС.

«Потоки иностранной помощи, инвестиций и торговля практически остановились, что предвещает тяжелое финансовое положение стране, в которой зарубежная помощь покрывала 75% бюджетных расходов в последние годы», - написано в докладе.

Ктого, Афганистан сталкивается с продолжительной засухой и негативным влиянием пандемии, сказано на сайте Программы развития ООН.