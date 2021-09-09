Последнее обновление: 09.09.2021 11:02

Эстония завершает строительство первого участка забора с колючей проволокой на границе с РФ

Эстония строит новый стальной забор на юго-восточной границе с Россией, следуя шагам, которые уже предприняли другие страны Балтии и Польша для укрепления своих границ.

Эстония близка к завершению первых 23 километров стального забора высотой 2,5 метра с колючей проволокой - первый шаг в долгом процессе модернизации всего аппарата пограничного контроля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Еще 35 километров будут построены аналогичным образом до 2025 года. Граница между Эстонией и Россией тянется примерно на 330 километров, из которых около 130 километров проходят по суше.

По завершении строительства в 2027 году вдоль всей границы будет вестись видеонаблюдение в режиме реального времени.

Эстонский проект - еще один пример того, как страны укрепляют свои границы после миграционного кризиса 2015 года. По официальным данным, только Финляндия, Словакия и Румыния не модернизировали свои восточные границы после кризиса.

В начале сентября сообщалось, что на латвийско-белорусской границе начнется строительство 37-километрового забора из колючей проволоки.

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