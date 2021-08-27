Власти РФ планируют блокировку Psiphon и других VPN-сервисов

ЦБ РФ допустил блокировку Роскомнадзором четырех VPN-сервисов (Psiphon, Tunnelbear, Thunder и Redshield), которые используются для обхода блокировок и защиты своей конфиденциальности в интернете.

Об этом в четверг сообщает РБК со ссылкой на письмо первого замдиректора департамента Банка России Артема Сычева.

В письме от 26 августа ЦБ разослал банкам письмо с просьбой сообщить до 2 сентября об используемых VPN-сервисах, чтобы их блокировка не затронула банки.

Отмечается, что Роскомнадзор планирует «осуществить комплекс мероприятий по ограничению использования сервисов», а информация от банков необходима для «исключения из политик ограничения доступа VPN-соединений», которые они используют.

Банки обязаны ответить на письмо, если они пользуются сервисами Psiphon, Tunnelbear, Thunder, Redshield и «иными аналогичными сервисами», и сообщить название сервисов, процесс, для которого они используются, а также IP-адреса, где они применяются.

«Банк России полагает важным провести консультации с финансовыми организациями, чтобы не допустить нарушения их операционной надежности в случае блокировки на территории России упомянутых в письме иностранных VPN-сервисов», - цитирует РБК представителя ЦБ.

Роскомнадзор в июне начал ограничивать доступ к двум VPN-сервисам VyprVPN и Opera VPN, которые используются для обхода блокировок и защиты своей конфиденциальности в интернете.