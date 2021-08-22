Германия передала Украине 1,5 миллиона доз вакцины AstraZeneca

Посол ФРГ в Киеве Анка Фельдхузен в субботу, 21 августа, передала украинскому министру здравоохранения Виктору Ляшко 1,5 миллиона доз вакцины AstraZeneca стоимостью около 6 миллионов евро, говорится в пресс-релизе посольства Германии в Украине.

В сообщении указывается, что транспортные расходы были покрыты в рамках механизма Еврозоюза по оказанию помощи при стихийных бедствиях UCPM, передает DW.

Вакцина была передана накануне поездки канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Киев. Ранее глава германского правительства пообещала президенту Украины Владимиру Зеленскому предоставить вакцину в качестве немедленной помощи в борьбе с пандемией SARS-CoV-2.

Германия помогала Украине с самого начала пандемии и предоставила аппараты искусственной вентиляции легких, маски и медицинское оборудование на сумму 76 миллионов евро.