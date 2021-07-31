Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 446 040 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 31 июля 2021 года выросло до 446 040 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 3454 человек.

Выздоровели и выписаны 440 200 (+1 038) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3454 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 992 человека (5.52% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 7 294 282 (+17 964) теста на коронавирус.