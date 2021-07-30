Специалисты NASA не выявили ущерба для МКС, развернутой модулем «Наука»

Специалисты NASA не выявили какого-либо ущерба Международной космической станции (МКС) вследствие инцидента с российским модулем «Наука».

Об этом сообщил руководитель программы с американской стороны Джоэл Монталбано, передает РБК.

«Мы не заметили никакого ущерба для МКС <...> Никакой непосредственной опасности для экипажа не было», — сказал он, добавив, что в ближайшее время будет проведена проверка всех систем модуля.

Российский космический модуль «Наука» пристыковался к МКС днем 29 июля. «Наука» встала на место модуля «Пирс», который за три дня до этого отстыковался от станции. Стыковка нового российского модуля к МКС стала первой с 2010 года, когда к станции пристыковали малый исследовательский модуль «Рассвет».

Позже в NASA сообщили, что на российском модуле произошло нештатное включение двигателей. По данным агентства, из-за нештатного включения двигателей модуля «Наука» МКС развернулась на 45 градусов. Для компенсации импульса пришлось задействовать двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс». Также после инцидента был на неопределенный срок отложен запуск корабля Starliner к МКС.

В «Роскосмосе», в свою очередь, объяснили нештатное включение двигателей работой с остатками топлива в модуле. «Идет процесс перевода модуля «Наука» из полетного режима в режим «состыкован с МКС», — сказали в госкорпорации.

Тем временем, российский космонавт Олег Новицкий попросил специалиста подмосковного Центра управления полетами согласовать с американскими коллегами вопрос о временном размещении российских космонавтов на американском сегменте МКС 30 июля в ходе операции по приведению топливной системы модуля «Наука» в безопасное состояние путем продувки ее топливных магистралей гелием.