Белнефтехим с 13 июля повышает цены на АЗС на 1 копейку

Концерн Белнефтехим с 13 июля 2021 года повышает цены на бензин и дизтопливо на АЗС на 1 копейку, говорится в сообщении на сайте ведомства.

С 13 июля 2021 года розничные цены на моторное топливо на АЗС составят: АИ-92-К5-Евро – 1,91 руб., АИ-95-К5-Евро – 2,01 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,23 руб., ДТ – 2,01 руб.

«В соответствии с принятой концерном стратегией…», - говорится в комментарии концерна.

Это уже 21-е повышение цен на топливо в 2021 году, которое концерн увязывает с ростом цен на нефть на мировом рынке.