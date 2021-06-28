Беларусь и Казахстан подписали соглашение о нефтяном сотрудничестве

Премьеры Беларуси и Казахстана подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь.

"Подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов", - сообщил первый замминистра иностранных дел Беларуси Александр Гурьянов, которого цитирует БелТА.

Однако, сам документ не означает, что уже завтра по нефтепроводу «Дружба» транзитом через РФ в Беларусь потечет казахская нефть. Как отметил Гурьянов, конкретные объемы и сроки поставок нефти (а также цены – ред.) предстоит обсудить на уровне субъектов хозяйствования двух стран.

Кроме того, подписанное соглашение никак не отменяет введенные против нефтяного сектора Беларуси санкции со стороны США и ЕС.