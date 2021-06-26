Последнее обновление: 26.06.2021 09:52

Беларусь и Казахстан подпишут нефтяное соглашение, если договорятся

Беларусь и Казахстан, скорее всего, подпишут соглашение о поставка нефти и нефтепродуктов в Беларусь, следует из постановления №357 от 24 июня 2021 года.

«…проведение переговоров по проекту [и подписание] Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Беларусь», - говорится в документе.

Полномочия на проведение переговоров предоставлены первому замминистра МИД РБ Александру Гурьянову.

Впрочем, аналогичные полномочия в сентябре 2020 года были предоставлены Ю.Назарову, однако страны так и не смогли договориться.

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