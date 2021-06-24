Белэнерго: Причиной аварии на Лукомльской ГРЭС стала аномальная погода

Причиной аварии на Лукомльской ГРЭС и отключения электроэнергии в Витебской и Могилевской областях минувшим вечером стала аномальная жаркая погода.

«В связи с периодом аномальных температур произошло разрушение трансформатора напряжения на одной из систем шин Лукомльской ГРЭС, что привело к отключению линий электропередач 330 кВ и всего работающего оборудования ГРЭС, мощность которого на тот момент составляло 1400 МВт», - сообщил главный инженер ГПО "Белэнерго" Владимир Бобров.

Были обесточены подстанции 330 кВ "Орша", "Могилев", "Могилев - Северная", что привело к потере электроснабжения потребителей Оршанского и Могилевского энергоузлов.

По его словам, в течение часа за счет было восстановлено питание системных подстанций 330 кВ и подключены подстанции 110 кВ.

Для полного восстановления режима генерации на Лукомльской ГРЭС были запущены 4 энергоблока общей мощностью 1300 МВт, два турбогенератора Минской ТЭЦ-4 мощностью по 100 МВт, в Брестской энергосистеме включены две газовые турбины суммарной мощностью 50 МВт.

Как сообщает утром 24 июня Минэнерго РБ, электроснабжение в Могилевской и Витебской областях полностью восстановлено, энергосистема работает в штатном режиме.