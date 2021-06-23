Минэнерго сообщает о восстановлении электроснабжения в Витебской и Могилевской областях

Минэнерго Беларуси сообщило, что к настоящему времени восстановлено электроснабжение большинства населенных пунктов Могилевской и Витебской областей.

Нарушение электроснабжение населенных пунктов Могилевской и Витебской областей произошло из-за пожара на Лукомльской ГРЭС. В результате отключены 8 энергоблоков ГРЭС и все исходящие линии 330 кВ.

Предварительная причина пожара - повреждение измерительного трансформатора, сообщает ведомство.

По данным МЧС на 23:02 среды, возгорание трансформатора напряжения было пожарными ликвидировано, никто из работников станции не пострадал.