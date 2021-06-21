Партия Пашиняна победила на выборах в Армении

Партия и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" не добрала на внеочередных парламентских выборах 0,08%, чтобы единолично формировать правительство, получив 53,92%.

Об этом свидетельствуют данные ЦИК после обработки всех 2008 участков, передает ТАСС.

Далее следуют блок экс-президента Сержа Саргсяна "Честь имею" (5,23% голосов) и партия Гагика Царукяна "Процветающая Армения" (3,96%). Партия "Республика" набрала 3,04% голосов, у остальных политических сил менее 2%. Избирательный порог для партий - 5%, для блоков - 7%.

В воскресенье в Армении прошли внеочередные выборы в парламент. В них участвовали 25 партий и блоков. По данным ЦИК на 19:00 мск воскресенья, явка составила 49,4%.