Турция и Азербайджан подписали соглашение о военном альянсе

Турция и Азербайджан договорились расширить военное сотрудничество после победы над Арменией в короткой, но кровопролитной войне за Нагорный Карабах, жертвами которой стали 6 тысяч человек за 6 недель.

Во вторник, 15 июня, президенты Реджеп Эрдоган и Ильхам Алиев заключили соглашение о создании военного альянса.

Меморандум, символично подписанный в карабахском городе Шуша, предполагает взаимную военную помощь при угрозе территориальной целостности от третьей стороны, а также расширение сотрудничества в оборонной промышленности, , передает finanz.ru со ссылкой на Hurriyet.

«Сегодня исторический день. Наши отношения вышли на высочайший уровень», - заявил Алиев на совместной с Эрдоганом пресс-конференции. Он добавил, что Баку никогда не забудет помощь, оказанную Турцией в войне.

Эрдоган в свою очередь подчеркнул, что соглашение «имеет историческое значение и продвинет еще дальше отношения», которые выстраиваются «по принципу «одна нация - два государства».

Он пообещал помощь в восстановлении разрушенного Карабаха, а также анонсировал открытие в Азербайджане завода по производству беспилотников, которые обеспечили успех в карабахской кампании, а ранее помогли турецкой армии выбить из Ливии поддерживаемых Кремлем повстанцев.

«Наши беспилотники тут провели серьезную работу [в ходе боевых действий в Карабахе]. Азербайджан не только останется рынком их сбыта, но и получит возможность стать одним из центров производства», - заявил Эрдоган.

Он добавил, что Анкара продолжит оказывать поддержку Баку в оборонной сфере - как вооружениями, так и технологиями.

В МИД Армении подписание соглашения в потерянной Шуше расценили как «провокацию, грубейшее нарушение международного права и проявление человеконенавистнической, геноцидальной и террористической политики».

В ведомстве напомнили, что визиту Эрдогана предшествовало уничтожение религиозного, исторического и культурного наследия вынужденно перемещенного армянского населения.

И.о. премьера Армении Никол Пашинян заявил, что в ответ Ереван должен усилить военное сотрудничество с Россией. В Кремле на призыв Пашиняна пока не ответили.