Генпрокурор Украины раскрыла суть обвинений Медведчуку

Депутату Верховной рады Украины, главе политсовета "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку и его однопартийцу Тарасу Козаку вменяют три эпизода нарушения украинских законов.

Об этом сообщила на брифинге во вторник, 11 мая, генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, передает DW.

Первый эпизод касается газового месторождения "Глубокая" на черноморском шельфе близ Керчи. По словам Венедиктовой, в 2012 году разрешение на разработку месторождения получила украинская компания "Новые проекты", которую Генпрокуратура связывает с Медведчуком. По версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря.

Второй эпизод связан с тем, что, по мнению следствия, Виктор Медведчук в 2020 году якобы передал находившемуся в России Козаку сведения о расположении секретного подразделения Вооруженных сил Украины.

Наконец, Медведчука подозревают в антиукраинской деятельности. Речь идет о "создании инфраструктуры влияния в пользу РФ через трудовых мигрантов, которые едут из Украины в Россию", заявил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов.

Ранее, 11 мая, сотрудники СБУ пришли с обысками к Виктору Медведчуку. Рейды прошли в офисе партии, в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской и еще двух жилых домах народного депутата в Киеве.

"По результатам обысков, местонахождение депутата не установлено, поэтому СБУ принимает соответствующие меры по его установлению" и вручению подозреваемому ходатайства о содержании под стражей, отметила генпрокурор Венедиктова.