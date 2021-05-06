Вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в России

Минздрав России зарегистрировал однокомпонентную вакцину от коронавируса "Спутник Лайт", сообщается в релизе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"Министерство здравоохранения РФ, национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф. Гамалеи министерства здравоохранения РФ и Российский фонд прямых инвестиций объявляют о регистрации однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" против новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

17 февраля Минздрав разрешил проведение третьей фазы клинических исследований "Спутника Лайт". Согласно документу, исследование прошло на 4 тысячах добровольцах в 15 медучреждениях в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Саратове, Смоленске. 29 марта в Минздраве сообщили о поступлении документов для регистрации "Спутника Лайт".

"Спутник Лайт" - это один укол вакцины "Спутник V". В свою очередь "Спутник V" вводится двукратно, его эффективность, по предварительным данным третьей фазы клинических испытаний, опубликованных в журнале The Lancet, составила 91,6%.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, "Спутник Лайт" способен стать эффективным временным решением для многих стран, находящихся на пике заболеваемости новой коронавирусной инфекции, и стремящихся спасти как можно больше жизней своих граждан. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что вакцина также может быть использована и внутри страны для ревакцинации.

Стоимость российской однокомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" будет ниже 10 долларов, говорится в сообщении РФПИ.

"Стоимость одной инъекции "Спутник Лайт" на зарубежных рынках составит менее $10, а стандартные требования к температурному режиму ее хранения (+2+8 градусов по Цельсию) обеспечивают простую логистику препарата", - отмечается в релизе.

По данным РФПИ, "схема применения с одним уколом позволяет в короткий срок осуществить иммунизацию большого количества людей и сбивать эпидемиологические пики".

"Вакцина "Спутник Лайт" с помощью одного укола значимо сокращает вероятность возникновения тяжелых случаев заболевания, которые приводят к госпитализации. Однокомпонентная схема применения позволяет в сжатые сроки обеспечить вакцинацию большого количества людей, что особенно важно в период острой фазы распространения очагов коронавирусной инфекции среди населения, и быстрее достичь популяционного иммунитета", - рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в сообщении.

При этом он отметил, что двухкомпонентный препарат "Спутник V" остается основным инструментом для вакцинации в России.

"В то время как однокомпонентный "Спутник Лайт" будет экспортироваться нашим зарубежным партнерам и поможет существенно ускорить вакцинацию в целом ряде стран в условиях продолжающейся борьбы с коронавирусом и его новыми штаммами", - заключил Дмитриев.

Вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" будет применяться для лиц в возрасте от 18 до 60 лет, в гражданский оборот поступит после процедур согласования цены, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.