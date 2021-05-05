В Беларуси прекращают вещание три российских телеканала

Вещание трех российских телеканалов в Беларуси прекращено.

Как сообщило белорусское министерство «правды», российские телепрограммы Russian Musicbox и «Мама» исключены из списка разрешенных к распространению в связи с истечением срока действия ранее выданных разрешений на вещание на территории республики.

«За получением новых разрешений на распространение указанных телепрограмм уполномоченные на то лица в Мининформ не обращались», - говорится в сообщении.

В нем также говорится, что срок действия разрешения на распространение (который составляет три года) еще одной российской телепрограммы Candyman тоже истек. В выдаче нового разрешения данному телевизионному СМИ отказано, в связи с чем телепрограмма Candyman из списка разрешенных к распространению на территории синеокой также исключена.