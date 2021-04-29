РФ и Казахстан подписали программу экономического сотрудничества до 2025 года

Россия и Казахстан подписали семь документов о сотрудничестве по итогам переговоров премьер-министров Михаила Мишустина и Аскара Мамина в среду.

Так, в присутствии глав кабинетов министров подписана Комплексная программа экономического сотрудничества между правительствами двух стран на 2021-2025 годы, сообщает ТАСС.

Также подписаны Меморандум о взаимопонимании между Российским фондом прямых инвестиций, Фондом инвестиционного развития Казахстана и суверенным фондом ОАЭ «Мубадала» по вопросам совместного инвестирования проектов в Казахстане, меморандум между АО «Росгеология», Международным финансовым центром «Астана», АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» и АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» о сотрудничестве в сфере создания Евразийской биржи юниорных компаний в рамках Международного финансового центра «Астана».

Еще один меморандум подписан между АО «Росгеология» и АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» о сотрудничестве в сфере геологического изучения недр по всем видам минерального сырья.

В пакете документов также дорожная карта между ПАО «Татнефть» и АО «Национальная компания «Казмунайгаз» по реализации проекта «Производство бутадиена и производных в Республике Казахстан», рамочный договор между «Татнефтью» и компанией «Казмунайгаз» по вопросам создания и управления проектной компанией на базе товарищества с ограниченной ответственностью «Бутадиен».

Кроме того, заключено соглашение о намерениях между ПАО «Татнефть» и АО «Казмунайгаз» по реализации проектов в области совместной деятельности по геологоразведке и разработке месторождений углеводородов на территории Казахстана.