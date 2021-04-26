Последнее обновление: 26.04.2021 15:29

Встреча всех министров ОПЕК+ запланирована на 28 апреля

Эксперты технического комитета ОПЕК+ провели обзор нефтяного рынка в преддверии министерского мониторингового комитета (JMMC) и встречи всех министров ОПЕК+, которая запланирована на 28 апреля, сообщил ОПЕК.

ОПЕК также приводит слова генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо, который, подчеркнув улучшающиеся перспективы нефтяного рынка, заявил: "Есть положительные сигналы в отношении мировой экономики и перспектив нашей отрасли".

Однако он также подчеркнул, что существует множество факторов, которые требуют постоянного наблюдения и бдительности.

Ранее СМИ сообщали, что обсуждается возможность отмены встречи всех министров ОПЕК+, что могло стать сигналом сохранения запланированных ранее действий по увеличению нефтедобычи в течение предстоящих трех месяцев.



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