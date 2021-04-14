Россия запускает трансграничные переводы по номеру телефона

В середине 2022 года ЦБ РФ может запустить трансграничные переводы в Беларусь через свою Систему быстрых платежей (СБП). Об этом рассказала журналистам директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина во время презентации Стратегии развития Национальной платежной системы до 2023 года.

По ее словам, к концу 2022 года также запланировано внедрение по этому направлению переводов с карты на карту, пишет РБК.

Банк России запустил СБП в начале 2019 года. Она позволяет переводить деньги по номеру телефона между счетами разных банков. По требованию ЦБ кредитные организации не взимают со своих клиентов комиссию за такие переводы при условии, что месячный объем операций не превышает 100 тыс. руб.