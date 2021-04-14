На территории майнинг-центра в Казахстане произошел пожар

14 апреля в помещениях неназванного майнингового дата-центра, располагающегося вблизи города Экибастуз, произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба местного департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС).

Горело оборудование для майнинга и обшивка стен на общей площади 150 кв. м.

«Компания находится на территории экибастузской ГРЭС в поселке Солнечный, но к электростанции отношения не имеет. Угрозы распространения огня не было», – сообщили в ДЧС.

Жертв и пострадавших нет, сумма ущерба устанавливается. Расследованием инцидента займется полиция.

По неподтвержденной информации, объект может принадлежать майнинг-отелю BTC.kz или компании MineBest.

«Объект находится на ГРЭС-2, внутри электростанции. Ориентировочная мощность 40 МВт. По предварительной версии причиной возгорания стали сварочные работы», – рассказал знакомый с ситуацией источник на условиях анонимности.