Зеленский обновил санкционный список физлиц

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины против юридических и физических лиц, в том числе бывших высокопоставленных украинских чиновников, включая экс-президента Виктора Януковича и экс-премьера Николая Азарова.

Всего под санкции попали 27 человек. Среди них — бывший министр обороны Павел Лебедев, экс-министр образования Дмитрий Табачник, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская, а также бывший генпрокурор Украины Виктор Пшонка. Помимо этого, в список вошли действующий глава Крыма Сергей Аксенов, депутат Госдумы Константин Затулин и глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.

Попавшие под санкции лица контактировали с российскими спецслужбами, что привело к событиям в Крыму и на востоке Украины, а также координировали преступную деятельность силовых структур, препятствовали правам и свободам граждан, в частности во время проведения референдума о присоединении Крыма к России, заявили в Службе безопасности Украины. Некоторых чиновников ведомство считает причастными «к финансированию терроризма, пророссийских акций протеста и антиукраинской пропаганды».

Помимо этого, ограничения коснулись трех компаний: российской «ИСС-Софт» и Endless Moonlight Limited и Trading Field Limited, зарегистрированных в Гонконге.

«ИСС-Софт» занимается разработкой программных решений по управлению системами видеонаблюдения и интеллектуальных средств распознавания, видеоанализа и контроля, говорится на сайте компании. По данным СПАРК, 66,67% компании владеет Роман Жаркой, еще 33,33% — зарегистрированная в США корпорация «Интеллектуальные системы безопасности». В графе о деятельности компании указаны разработка компьютерного программного обеспечения, консультативная деятельность и работы в области компьютерных технологий и другие.

Санкции, введенные против лиц и компаний, подразумевают блокировку активов на Украине, ограничения торговых операций, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по Украине и прочее. Глава СНБО Алексей Данилов ранее назвал эти санкции «максимальными» в рамках украинского законодательства.

В феврале СНБО ввел санкции против десяти бывших генералов и адмиралов, в том числе против бывшего председателя Службы безопасности Украины Александра Якименко. Секретарь СНБО заявил, что эти люди «предали Украину во время событий 2014 года и поддержали агрессию России». В связи с этим против них был введен «максимальный пул санкций», который позволяет украинское законодательство, также фигурантов списка лишили госнаград и воинских званий, их имущество на Украине попало под ограничения.