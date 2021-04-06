Минобразования Беларуси «изучает» деятельность лицеев

Министерство образования Беларуси назвало «вбросами в соцсети» слухи о закрытии лицеев в стране, но при этом признало, что «изучает деятельность» таких учебных заведений.

"В настоящее время в Республике Беларусь проводится работа по изучению деятельности лицеев, которые реализуют программу общего среднего образования с целью выстраивания общей системы их функционирования, совершенствования вступительной компании, определения места и роли лицеев при высших учебных заведениях, в г. Минске, областных и районных центрах в составе которых имеются либо отсутствуют общежития", - говорится в сообщении пресс-службы министерства со ссылкой на заявление министра образования Игоря Карпенко.

«В ежегодных планах оптимизации Минского горисполкома и областных исполнительных комитетов, которые согласованы Министерством образования, закрытие либо реорганизация каких-либо общеобразовательных лицеев отсутствует», - заверил министр.

Ранее, в соцсетях появилась информация о закрытии всех лицеев в Беларуси.

«Появилась информация о закрытии всех лицеев в стране. Если это так, то такое решение приведёт к катастрофическим последствиям для белорусской системы образования, и, по сути, будет, на мой взгляд, преступлением против белорусского народа. Новая информация, пока непроверенная: закрывают городские лицеи без общежитий», - написал в Facebook известный репетитор Евгений Ливянт.