Белорусы смогут поступать в российские вузы по результатам ЦТ

Белорусские абитуриенты смогут поступать в российские вузы по результатам ЦТ, следует из письма Минобрнауки РФ от 10 февраля 2021 года.

До настоящего времени беларусы могли поступать в российские вузы только по итогам сдачи ЕГЭ или по результатам вступительных экзаменов, организованных российским вузом.

«Граждане Республики Беларусь, входящей в состав Союзного государства, имеют право на поступление в образовательные организации высшего образования Российской Федерации как по результатам единого государственного экзамена, так и по вступительным испытаниям, проводимым образовательными организациями самостоятельно, на места в рамках контрольных цифр приема, на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, а также в пределах квоты Правительства Российской Федерации», - говорится в документе.

При поступлении в вузы РФ граждане Беларуси «должны предоставить документы установленного образца об образовании и сертификат с указанием результатов централизованного тестирования».

Упомянутые документы действительны в течение 2 лет, проверка подлинности результатов, указанных в сертификате, осуществляется на сайте Республиканского института контроля знаний (rick.by).

«В целях обеспечения беспрепятственного и полного приема на обучение в 2021 году по образовательным программам высшего образования граждан Республики Беларусь, Минобрнауки России обращает внимание, что образовательным организациям высшего образования при внесении изменений в Правила приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры предусмотреть зачет результатов центрального тестирования в качестве результатов вступительных испытаний, проводимых образовательными организациями самостоятельно, при необходимости с проведением собеседований», - также сказано в документе.