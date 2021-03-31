Последнее обновление: 31.03.2021 09:01

БелАЭС освобождена от ряда налогов до 2042 года

Белорусские власти освободили БелАЭС от ряда налогов вплоть до 2042 года, что особо подчеркивает коммерческий «успех» проекта.

Согласно указу №124 от 30 марта 2021 года, БелАЭС по 31 декабря 2041 года освобождается от уплаты налога на недвижимость на капитальные строения, земельного налога на земельные участки, налога на прибыль и перечисления части прибыли в фонд нацразвития.

По данным Белэнерго, которые публиковал телеграм-канала «Эканомika па-беларуску», БелАЭС имеет «устойчивый характер неплатежеспособности», то есть является банкротом. Выход на платежеспособность ожидается не ранее 2024 года. В 2020 года чистые убытки достигли 2 млрд. рублей, в январе 2021 года – уже 190 млн. рублей.

Согласно прогнозу российских экспертов, опубликованных газетой КоммерсантЪ, на рынке «на сутки вперед» рентабельность поставок с Белорусской АЭС в Россию составляет примерно минус 75%.

«Себестоимость электроэнергии станции составляет примерно €50 за 1 МВт•ч, что почти в четыре раза выше цен на РСВ, отмечает Виктор Балыбердин. Кроме того, новые объемы из Беларуси будут давить на цены РСВ. По оценкам Виктора Балыбердина, в первой ценовой зоне они могут снизиться на 10–50 руб. за 1 МВт•ч (минус 1–4% к ценам 2020 года)», - говорится в статье газеты.

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