Последнее обновление: 09.02.2021 15:09

Эксперты Еврокомиссии начали работу на площадке БелАЭС

В Беларуси начала работу группа экспертов Европейской комиссии и Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG).

«Эксперты будут работать на площадке БелАЭС 9-10 февраля. Они посетят объекты станции, ознакомятся с материалами, в которых отражена информация о реализации мероприятий национального плана действий по итогам стресс-тестов, а также смогут задать вопросы представителям Госатомнадзора, Департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики, группе проектировщиков АО ИК «АСЭ» и непосредственно специалистам атомной станции», - говорится в сообщении Минэнерго Беларуси.

В составе экспертной группы 9 человек из Австрии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Литвы, Украины, Финляндии. Возглавляет группу генеральный директор Центра по ядерной и радиационной безопасности Финляндии (STUK) Петтери Тийппана.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Январь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Февраль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
1234567
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование