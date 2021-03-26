Зеленский утвердил стратегию для «возвращения» Крыма и вступления в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) об утверждении стратегии военной безопасности страны.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что подобный документ подготовили на Украине впервые. «Стратегия является документом оборонного планирования, цель которого — обеспечение реализации государственной политики в сфере обороны и определение путей реализации приоритетов государственной политики в военной сфере, сферах обороны и военного строительства», — говорится в сообщении.

Реализация этой стратегии, как отмечается, будет способствовать интеграции Украины в евроатлантическое пространство и получению членства в НАТО. Кроме того, стратегия определяет цели и приоритеты государственной политики, среди которых прекращение «временной оккупации Россией части территории Украины», передает РБК.

Она также предполагает активное участие Украины в международных операциях «по поддержанию мира и безопасности».

В сообщении офиса президента говорится, что защита Украины от агрессии «не имеет целью достижение военного паритета с Российской Федерацией, что привело бы к чрезмерной милитаризации государства <...>».

Днем ранее Зеленский утвердил стратегию по «деоккупации» Крыма, которая направлена на «восстановление территориальной целостности, государственного суверенитета Украины в международно признанных границах <...>».

Документ должен дать сигнал международному сообществу о том, что Киев последователен в своем намерении «вернуть» Крым, сообщали в офисе президента. Кабмину было дано поручение разработать план реализации стратегии.

В конце февраля украинский президент подписал еще один документ, направленный на возвращение полуострова. Это указ о об отдельных мерах по «деоккупации и реинтеграции» Крыма, в частности, по запуску так называемой Крымской платформы. Это площадка, которая была создана для координации международных действий по возвращению Крыма в состав Украины.