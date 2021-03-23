Лукашенко отказался от приватизации кожевенного завода в Гатово

Лукашенко отверг предложение правительства приватизировать Минское производственное кожевенное объединение с передачей производства Белвесту.

"Никакой приватизации этого предприятия быть не может. Переработка кожевенного сырья - это стратегическая отрасль нашей страны", - заявил сегодня Лукашеко в Гатово.

"Мы не можем, какой бы ни был хороший человек, в одни руки отдавать все сырье. Вы же понимаете, к чему это может привести", - добавил пенсионер.

По мнению правительства, проблемы предприятия можно решить только через приватизацию и передачу производства "Белвесту".

Лукашенко потребовал оказать поддержку заводу в Гатово: выделить около 8-9 млн. рублей на выплату просроченной задолженности перед мясокомбинатами за поставленное кожевенное сырье, а также $2,5 млн на строительство очистных сооружений.

Кроме того, из предприятий-потребителей кожи в правительстве будет сформирована рабочая группа для перехода на потребление продукции завода в Гатово.

Чем всё это закончится, известно уже сегодня…