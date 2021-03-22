Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 311 428 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 22 марта 2021 года выросло до 3114286 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 2166 человек.

Выздоровели и выписаны 302168 (+726) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2166 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 983 человека (6,82% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 5 226 399 (+10617) тест на коронавирус.