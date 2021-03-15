Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 303270 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 15 марта 2021 года выросло до 303270 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 8 до 2103 человек.

Выздоровели и выписаны 294143 (+658) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2103 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 947 человек (7,64% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 5113709 (+12395) тестов на коронавирус.