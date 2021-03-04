Хакеры взломали страницу президента Киргизии в Facebook

Неизвестные взломали в социальной сети Facebook страницу главы Киргизии Садыра Жапарова, заявила пресс-секретарь президента республики Галина Байтерек.

«Личная страница президента Садыра Жапарова в социальной сети Facebook была взломана неизвестными. Злоумышленники оставляли комментарии с указанной страницы под различными постами. Глава государства не имеет никакого отношения к последним комментариям, которые были размещены с его страницы в Facebook», — сказала Байтерек, передает РБК.

Как поясняет местное агентство AKИpress, оскорбительный комментарий от имени пользователя Садыр Жапаров появился к новости про голосование в местном парламенте и, вероятно, был адресован депутату Дастану Бекешеву.

В октябре минувшего года группа хакеров The Black Pirate взломала сайт парламента Киргизии. В обмен на восстановление работы сайта злоумышленники потребовали $10 тыс.

Доступ к сайту парламента, на котором появилось сообщение о захвате ресурса хакерской группировкой, злоумышленники смогли получить из-за кражи в ходе беспорядков в октябре 2020 года компьютеров сотрудников аппарата парламента страны, на которых были сохранены пароли для администрирования сайта, рассказала позднее сотрудник пресс-службы парламента Эльвира Козубекова.