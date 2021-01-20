Белнефтехим с 21 января повышает цены на АЗС на 1 копейку

Концерн Белнефтехим с 21 января 2021 года повышает цены на бензин и дизтопливо на АЗС на 1 копейку, говорится в сообщении на сайте ведомства.

С 21 января 2021 года розничные цены на моторное топливо на АЗС изменяются и составят: на АИ-92-К5-Евро – 1,71 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,81 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,03 руб., ДТ – 1,81 руб.

«В январе 2021 года отмечается значительный рост стоимости нефти на мировом рынке. Средняя котировка нефти марки Brent составила 54,3 доллара США за баррель и возросла по сравнению с декабрьским уровнем котировок на 9%, по сравнению со среднегодовым уровнем 2020 года – на 30%. С учетом изменения внешних факторов в январе текущего года стоимость нефти, закупаемой белорусскими НПЗ, возросла к декабрю на 11 процентов», - поясняет концерн решение о повышении цен.

«В целях обеспечения устойчивой работы НПЗ и недопущения резких колебаний стоимости топлива на внутреннем рынке концерном принято решение в январе продолжить ценовую стратегию по индексации уровня предельных максимальных цены на нефтепродукты еженедельно не более чем на 1 копейку. Цены в республике остаются на 22 – 51 процента ниже, чем в сопредельных европейских государствах и выше розничных цен Российской Федерации на 8 – 10 процентов», - сказано в сообщении.