Минск и Москва подписали соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов в портах РФ

Беларусь и Россия подписали межправительственное соглашение об организации перевалки более 9,8 млн тонн белорусских нефтепродуктов в российских портах в 2021-2023 годах.

Соглашение будет действовать до 31 декабря 2023 года с возможностью автоматического продления, сообщает ТАСС.

По словам министра транспорта РФ Виталия Савельева, Беларусь гарантированно перевалит в 2021 году не менее 2 млн тонн нефтепродуктов через порты РФ, при этом межправсоглашением предусмотрена перевалка на этот год 3,5 млн тонн.

«По нашей договоренности на текущий год мы определили 3,5 млн тонн, с учетом того, что год уже стартовал, то около 2 млн тонн мы готовы перевезти вместе с белорусскими партнерами. Следующий год - это 3,2 млн тонн, а 2023 год - 3,1 млн тонн», - пояснил министр.

Он подчеркнул, что объем может быть увеличен.

Соглашение об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки нефтепродуктов происхождения Республики Беларусь, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны через морские порты Российской Федерации, предполагает перевалку в российских портах на Балтике белорусскими предприятиями более 9,8 млн тонн мазута, бензина и масел в 2021-2023 годах. Документ предусматривает заключение контрактов по принципу take-or-pay. В случае, если грузоотправитель обеспечивает перевалку в объеме меньше согласованного, морской терминал в любом случае получает плату за весь согласованный объем.