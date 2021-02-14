Последнее обновление: 14.02.2021 12:32

Путин обвинил коронавирус в протестных акциях в России

Несанкционированные акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального были вызваны тем, что у людей накопилось раздражение из-за ухудшения качества жизни в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Так Владимир Путин на встрече с редакторами российских СМИ объяснил протесты.

«Фигуранта этого используют именно сейчас. Именно тогда, когда во всех странах мира, в том числе у нас, возникает усталость у людей, возникает накопленное раздражение. Возникает недовольство, в том числе по отношению к условиям, в которых они живут, уровнем своих доходов», - сказал Путин.

Он посетовал на то, что в случае ухудшения жизни принято во всем винить власти страны, и этим пытаются пользоваться «всякие противоборствующие силы».

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