Последнее обновление: 12.02.2021 19:29

Беларусь и Россия обсудили сотрудничество по газу на среднесрочный период

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и посол Республики Беларусь в РФ Владимир Семашко обсудили вопросы сотрудничества стран в газовой сфере на среднесрочную перспективу.

Рабочая встреча Миллера и Семашко прошла в Санкт-Петербурге.

«На встрече было отмечено, что «Газпром», как и всегда, надежно обеспечивает белорусских потребителей газом в необходимых объемах в период пикового зимнего спроса», - говорится в сообщении холдинга.

Детали среднесрочного сотрудничества не приводятся. Между тем на встрече могли обсуждаться вопросы, которые могут быть подняты входе скорой встречи Путина и Лукашенко.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Январь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Февраль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
1234567
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование