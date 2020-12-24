Последнее обновление: 24.12.2020 20:27

Беларусь и Россия подписали протокол о ценах на газ на 2021 год

Беларусь и Россия подписали протокол о ценах на поставляемый в Беларусь в 2021 году российский газ, сообщила пресс-служба Минэнерго РБ.

Документ подписан на встрече посла РБ в России Владимира Семашко и главы Минэнерго РБ Виктора Каранкевича с главой Газпрома Алексеем Миллером.

«Согласованный сторонами уровень цен на газ на 2021 год практически на уровне 2020 года, но значительно ниже, чем предусмотрено формулой, определяющей цену на газ для Беларуси, зафиксированной в межправительственном соглашении о порядке формирования цены на газ, который подписан в 2011 году», - говорится в сообщении.

Пресс-служба Газпрома не внесла ясности в вопрос ценообразования.

«Алексей Миллер и Виктор Каранкевич подписали Протокол между «Газпромом» и Правительством республики, в соответствии с которым определен порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2021 году», - сказано в сообщении российской компании.

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