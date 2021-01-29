В Европарламенте призывают остановить работу БелАЭС

Белорусская АЭС является геополитическим проектом Беларуси и России, не отвечающим международным стандартам ядерной безопасности, говорится в проекте резолюции, которая будет внесена в Европарламент (ЕП).

В четверг этот проект 66 голосами "за" при двух голосах "против" и семи воздержавшихся утвердил Комитет ЕП по промышленности, исследованиям и энергетике. Голосование по этой резолюции в ЕП намечено на пленарной сессии 8-11 февраля, говорится в сообщении ЕП.

"Станция развивается как геополитический проект Беларуси и России, а ее строительство и предстоящая деятельность являются источником вероятной угрозы для Евросоюза (ЕС) и его членов в плане безопасности, здоровья и охраны окружающей среды", - сказано в документе.

В проекте выражается сожаление в связи с поспешным коммерческим запуском БелАЭС, запланированным на март, и подчеркивается, что все рекомендации по безопасности Группы европейских регуляторов в сфере ядерной безопасности (ENSREG) должны быть реализованы до начала коммерческой эксплуатации.

Члены ЕП указывают, что срочный ввод БелАЭС в эксплуатацию не соответствует высоким международным стандартам ядерной безопасности, включая и рекомендации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Также выражается обеспокоенность выбором места для БелАЭС в 50 км от Вильнюса и вблизи других стран ЕС - Польши, Латвии и Эстонии.

"Несмотря на общее соглашение стран Балтии о прекращении коммерческого обмена электроэнергией с Беларусью, все еще возможно попадание электроэнергии из этой страны на рынок ЕС через российскую сеть", - отмечается в документе.