Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 255172 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 3 февраля 2021 года выросло до 255172 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 1764 человек.

Выздоровели и выписаны 243144 (+1994) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1764 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1759 человек (9,2% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 4538812 (+19107) тестов на коронавирус.